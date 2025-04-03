НАТО хочет начать третью мировую войну с Румынии, заявил Кэлин Джорджеску в интервью Такеру Карлсону. Напомним, политик победил в первом туре выборов президента Румынии. Однако по требованию Запада результаты были аннулированы. Джорджеску оказался очень неудобен: выступал за рациональную политику Румынии и против установки европейских политиков на войну с Россией, особенно втягивания в нее Румынии. Теперь Джорджеску объясняет, почему НАТО не может позволить утратить контроль над этой восточноевропейской страной.

Кэлин Джорджеску, экс-кандидат в президенты Румынии:

"НАТО не нужна свободная Румыния. В нашей стране самая большая военная база НАТО. Они хотят начать третью мировую войну с Румынии. Они могут привлечь Европу и США, у них есть свой интерес в этой войне. Румыния - ключевой фактор, который может либо защитить человечество от войны, либо развязать ее, потому что Румыния имеет самую большую границу с Украиной - 614 км".

Джорджеску добавил, что Румыния - это актив для европейцев и Макрона. Кроме того, Румыния может отвечать за безопасность в Черном море. И, конечно, через страну можно иметь региональное влияние на Молдову и Черное море.

Коалиция без желающих