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Джорджеску раскрыл планы НАТО
НАТО хочет начать третью мировую войну с Румынии, заявил Кэлин Джорджеску в интервью Такеру Карлсону. Напомним, политик победил в первом туре выборов президента Румынии. Однако по требованию Запада результаты были аннулированы. Джорджеску оказался очень неудобен: выступал за рациональную политику Румынии и против установки европейских политиков на войну с Россией, особенно втягивания в нее Румынии. Теперь Джорджеску объясняет, почему НАТО не может позволить утратить контроль над этой восточноевропейской страной.
Кэлин Джорджеску, экс-кандидат в президенты Румынии:
"НАТО не нужна свободная Румыния. В нашей стране самая большая военная база НАТО. Они хотят начать третью мировую войну с Румынии. Они могут привлечь Европу и США, у них есть свой интерес в этой войне. Румыния - ключевой фактор, который может либо защитить человечество от войны, либо развязать ее, потому что Румыния имеет самую большую границу с Украиной - 614 км".
Джорджеску добавил, что Румыния - это актив для европейцев и Макрона. Кроме того, Румыния может отвечать за безопасность в Черном море. И, конечно, через страну можно иметь региональное влияние на Молдову и Черное море.
Коалиция без желающих
Тем временем представители НАТО и стран ЕС в формате "коалиции желающих" обсудили отправку войск в Украину после перемирия. И как раз желающих практически не нашлось. Лишь 6 государств из 30 подтвердили гипотетическую готовность направить своих солдат. Среди них инициаторы коалиции - Великобритания, Франция, а также страны Балтии. При этом Лондон уже рассматривает возможность размещения в Украине своих военных подразделений на 5 лет, пишет Telegraph. Согласно планам, цель - предоставление ВСУ "необходимой передышки". В МИД России уже ответили, что намерение направить в Украину так называемые гарантийные силы - это подготовка иностранной интервенции.