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Джорджеску собирается обжаловать решение ЦИК Румынии, пока избиратели радикализируются
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https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1a6d3de2-0c10-427a-8fa5-d908ac48e938/c4e8e670-eaab-44b3-b80b-7b51a2c3551a.jpg2025-03-10T13:51:26.000000Z00
Кэлин Джорджеску, которому 9 марта отказали в регистрации в качестве кандидата на президентских выборах в Румынии, обжалует данное решение. 12 марта после рассмотрения апелляции по его вопросу будет вынесено окончательное решение.
Сам Джорджеску выступил с призывом к своим сторонникам продолжать протесты и пообещал не сдаваться. В Румынии произвол в отношении главного оппозиционного кандидата многие считают вялотекущим госпереворотом. Акция протеста в этой связи вчера прошла в Бухаресте.
Любопытно, что борьбой с Джорджеску власти радикализировали протест. Кандидат от националистов теперь победит уже практически гарантированно, кто бы им после снятия Джорджеску ни стал.