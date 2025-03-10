Джорджеску собирается обжаловать решение ЦИК Румынии, пока избиратели радикализируются

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Кэлин Джорджеску, которому 9 марта отказали в регистрации в качестве кандидата на президентских выборах в Румынии, обжалует данное решение. 12 марта после рассмотрения апелляции по его вопросу будет вынесено окончательное решение.

Сам Джорджеску выступил с призывом к своим сторонникам продолжать протесты и пообещал не сдаваться. В Румынии произвол в отношении главного оппозиционного кандидата многие считают вялотекущим госпереворотом. Акция протеста в этой связи вчера прошла в Бухаресте.