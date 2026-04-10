"Единственный шанс Израиля": почему Тель-Авив не даст Вашингтону "соскочить" с иранского конфликта

Израиль является основным выгодоприобретателем текущего конфликта с Ираном, а действия США во многом продиктованы интересами Тель-Авива, а не Вашингтона. Такое мнение высказал военно-политический аналитик, кандидат социологических наук Александр Тиханский в "Актуальном интервью".

"В этой войне Израиль - основной бенефициар. Мало того, уже через неделю после агрессии Нетаньяху вывел четкий тезис, что это единственный шанс Израиля покончить с Ираном. И вот в этой решимости Израиля сомневаться не приходится", - отметил эксперт. - Израильским ударом в центре Тегерана была полностью разрушена синагога. А там очень большая еврейская диаспора. Даже американцы несколько раз обращались к израильтянам, чтобы те не наносили удары по нефтепроизводству и так далее".

Аналитик предположил, с чем связана такая кровожадность со стороны Израиля: "Давайте посмотрим на нахождение у власти Биньямина Нетаньяху (премьер-министр Израиля - прим. ред.). За это время, в общем-то, весь Ближний Восток и так пылал в войне. И я напомню о том, что в 2023 году Нетаньяху прямо заявил, что воюет на семи фронтах: это Сирия, Ливан, Ирак, сектор Газа, западный берег реки Иордан и так далее. И в данном случае вот этот подошедший к эскалации конфликт с Ираном для него как раз и давал шанс, чтобы хотя бы на десятилетие покончить с самым основным противником на Ближнем Востоке".

Все прекрасно понимают, что интересы там для Америки были минимальные. Тот же Ормузский пролив давал проход нефти для США где-то на 5 % его торговли. Это статистическая погрешность называется. Поэтому в данном случае можно говорить только об основном триггере - это Израиль. Александр Тиханский

Он уверен, что даже если Вашингтон захочет снизить эскалацию, Тель-Авив этому помешает. "И поэтому, если даже США на сегодняшний день попытаются выйти из войны, уменьшить эскалацию, пойти на какие-то переговоры, Израиль сделает все, чтобы США не соскочили. На сегодняшний день уже видно, и в США говорят, что американские вооруженные силы на Ближнем Востоке действуют полностью в ракурсе израильских интересов. Американских интересов там минимум. Это все уже признают, в том числе в США", - отметил аналитик.

Александр Тиханский также обратил внимание на растущую оппозицию внутри американского истеблишмента. "В Конгрессе даже образовалась целая группа оппозиционно настроенных конгрессменов, которые, в общем-то, являются республиканцами. Но чем они отличаются? Они бывшие военные и прекрасно понимают, к чему ведет дальнейшая военная эскалация. Если не к ядерному удару, то к какой-то даже, скажем, ограниченной наземной операции, которая тоже несет за собой большие риски и потери, в том числе репутационные", - заключил военно-политический аналитик.