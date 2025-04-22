Его главным заветом было: "Стройте мосты, а не стены". Мир простился с Папой Римским Франциском

26 апреля мир простился с Папой Римским Франциском. Прощальная церемония длилась более 3 часов. Началась на площади Святого Петра и завершилась в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. Папа Франциск внес в ее правила свои убеждения: простоту, равенство, стремление к миру.

В Ватикане простились с Папой Римским Франциском

Около 250 тысяч человек на площади Святого Петра и близлежащих улицах, более 160 международных делегаций, 60 глав государств и монархов. От Беларуси по поручению Александра Лукашенко для участия в траурной церемонии в Ватикан прибыли посол Беларуси при Святом Престоле Юрий Амбразевич, временный поверенный в делах в Италии Кирилл Петровский, глава делегации - председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко. Во время прощания на расстоянии вытянутой руки рядом с ним стояли Трамп, Макрон, Дуда, фон дер Ляйен. При жизни избрав устремления к миру, своей смертью Франциск как бы наставляет отказаться от распрей, суметь, признавая законное равенство, презреть порок превосходства.

Погребальную мессу возглавляет глава кардинальской коллегии Джованни Баттиста Ре в сослужении 980 церковных иерархов - кардиналов и епископов. Торжественная литургия на латинском языке свершается согласно несколько упрощенному чинопоследованию погребения римских пап. Оно было изменено в прошлом году по инициативе самого Франциска. Понтифик запомнился особым стремлением к миру и неприятием конфликтов.

Джованни Баттиста Ре, кардинал (Италия):

"Перед лицом бушующих в последние годы войн с их бесчеловечными ужасами, многочисленными смертями и разрушениями Папа Франциск постоянно возносил свой голос, взывая к миру и призывая к разуму и честным переговорам для поиска возможных решений. Война, по его словам, приводит к гибели людей, разрушению домов, больниц и школ. Война всегда оставляет мир хуже, чем он был до нее. Это всегда болезненное и трагическое поражение для всех. Стройте мосты, а не стены. Это призыв, который он повторял много раз".

По завершении погребальной мессы обряды последнего прощания. Генеральный викарий Римской епархии произносит молитвенное прошение Римской церкви, а кардинал Ре окропляет гроб освященной водой и совершает каждение.

Избравший себе имя в честь защитника бедных (монаха-аскета Франциска Ассизского), ушедший Папа видел в церкви "человека бедного, человека миролюбивого". Франциск, приверженец равенства, упразднил папскую традицию трех гробов - кипарисового, цинкового и деревянного - завещал быть похороненным в простом деревянном. Скромный гроб с лаконичным крестом после отпевания возвращается под своды храма Святого Петра, оттуда под звон колоколов водружается на автомобиль. Под аплодисменты (дань восхищению праведником) он по оживленным улицам Рима направляется к месту последнего пристанища.

Франциск стал первым Папой, похороненным за пределами Ватикана со времен Льва 13-го - в 1903 году. Гроб прибывает к небольшой римской базилике Санта-Мария-Маджоре.

Церемония погребения проходит в присутствии узкого круга людей, включая нескольких кардиналов. Погружение в гробницу - великое таинство, скрытое от видеокамер.

Гроб Франциска положили под уровень пола, он завещал похоронить себя "в земле".

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