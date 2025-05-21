"Торговый безвиз" закончен: Польша закрывает свой рынок для беспошлинного ввоза товаров из Украины

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Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что механизм беспошлинного ввоза товаров из Украины в Европейский союз прекратит свое действие с 5 июня, сообщает БЕЛТА со ссылкой на RMF24.

"Мы возвращаемся к довоенной ситуации в вопросах пограничного режима", - заявил Туск. Премьер-министр заверил, что правительство будет заботиться о польских экономических интересах, даже если они "вступают в противоречие" с украинскими интересами.

"У меня нет с этим проблем, потому что никто не скажет мне, что я настроен против Украины, когда речь заходит об украинско-российской войне", - подчеркнул Дональд Туск.

Глава правительства отметил, что введение Евросоюзом механизма АТМ (автономных торговых мер. - Прим. ред.) "широко открыло польскую границу для украинской продукции, особенно сельскохозяйственной, которая ввозится без всякого контроля". Он добавил, что это решение было принято правительством Матеуша Моравецкого.

ЕС ввел механизм автономных торговых мер (АТМ) в июне 2022 года после того, как Россия начала специальную военную операцию в Украине. В 2023 году срок действия данного решения был продлен на один год. В январе 2024 года Европейская комиссия предложила продлить работу ATM, введя при этом квоты на определенные продукты в целях защиты рынка ЕС. К ним относятся яйца, птица, сахар, овес, кукуруза, крупы и мед.