Экс-депутат украинской Рады предложил ввести военную подготовку для детей с 5 лет

Экс-депутат Верховной Рады Игорь Швайка предложил ввести военную подготовку в украинских детских садах, пишет РИА Новости.

Он считает, что возраст начала подготовки "национальному сопротивлению" нужно опускать на уровень детского садика.

"И детки наши, украинцы и украинки, с пяти лет должны готовиться к тому, чтобы быть защитниками своей страны", - заявил он.

По мнению Игоря Швайки, именно подготовка детсадовцев к боевым действиям поможет Украине стать "монолитной нацией, которая точно знает, что цена ее существования - это множество жертв".

Он также поприветствовал принятие законопроекта о снижении возраста начала военной подготовки в Украине, с уровня вузов до 14 лет и выразил надежду, что он будет снижен еще больше.

Ранее исполняющий обязанности начальника отдела политики национального сопротивления украинского минобороны Игорь Хорт заявил, что украинских детей будут готовить к "национальному сопротивлению" с 14 лет, в высших учебных заведениях отменят базовую общую военную подготовку.