3.69 BYN
2.99 BYN
3.46 BYN
Экс-депутат украинской Рады предложил ввести военную подготовку для детей с 5 лет
Экс-депутат Верховной Рады Игорь Швайка предложил ввести военную подготовку в украинских детских садах, пишет РИА Новости.
Он считает, что возраст начала подготовки "национальному сопротивлению" нужно опускать на уровень детского садика.
"И детки наши, украинцы и украинки, с пяти лет должны готовиться к тому, чтобы быть защитниками своей страны", - заявил он.
По мнению Игоря Швайки, именно подготовка детсадовцев к боевым действиям поможет Украине стать "монолитной нацией, которая точно знает, что цена ее существования - это множество жертв".
Он также поприветствовал принятие законопроекта о снижении возраста начала военной подготовки в Украине, с уровня вузов до 14 лет и выразил надежду, что он будет снижен еще больше.
Ранее исполняющий обязанности начальника отдела политики национального сопротивления украинского минобороны Игорь Хорт заявил, что украинских детей будут готовить к "национальному сопротивлению" с 14 лет, в высших учебных заведениях отменят базовую общую военную подготовку.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тыс. долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0 %.