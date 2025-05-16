Экс-директор ФБР находится под следствием - его заподозрили в призыве к покушению на Трампа

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В США ведут расследование в отношении экс-директора ФБР Джеймса Коми, которого заподозрили в призыве к покушению на американского лидера Дональда Трампа из-за подозрительной фотографии в Instagram. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на NBC News.

В частности, Коми разместил в сети Интернет фотографию, где из ракушек на песке выложено "86 47". Несколько официальных лиц США интерпретировали данное фото как призыв к убийству президента Дональда Трампа.

Согласно словарю Merriam-Webster, "восемьдесят шесть" может неформально означать "избавиться от". При этом Дональд Трамп является 47-м президентом США.

Пост Коми был "немедленно осужден должностными лицами администрации США, республиканскими законодателями и союзниками Трампа", которые заявили, что он явно направлен против президента. Член Палаты представителей США Тим Берчетт, республиканец из Теннесси, призвал арестовать Коми.

Экс-директор ФБР отрицает все обвинения, однако пост с фотографией ракушек уже удалил.

Как сообщает ТАСС, официальный представитель Секретной службы США Энтони Гульельми написал в соцсети X: "Мы тщательным образом расследуем все, что может быть расценено как потенциальная угроза в адрес наших подопечных. Нам известно о публикации в социальной сети со стороны бывшего директора ФБР Коми, и мы со всей серьезностью воспринимаем подобные высказывания".

Министр внутренней безопасности (МВБ) США Кристи Ноэм отметила в X, что Коми "призвал к убийству Трампа", подчеркнув, что МВБ и Секретная служба "расследуют эту угрозу и ответят соответствующим образом".

Нынешний директор ФБР Кэш Пател в свою очередь отметил, что подведомственная ему служба "окажет поддержку" в расследовании.

Трамп уволил Джеймса Коми в 2017 году во время своего первого срока.