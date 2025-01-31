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Экс-министра юстиции задержали в Польше
Интервью с неожиданным концом. В Польше старый скандал с прослушкой разгорается с новой силой в преддверии президентских выборов 18 мая.
Экс-министр юстиции Збигнев Зебро, который проходит по делу о незаконном прослушивании политиков при помощи системы Pegasus, спрятался от полиции в студии местного телеканала "Республика". Туда он прибыл, чтобы дать интервью. Зебро успел заявить, что не принимал решений об использовании шпионского ПО и пожаловаться на "насилие со стороны государства", но силовики вынудили его сдаться без боя. Все события транслировались в прямом эфире.
Ранее Сейм Польши снял с Зебро депутатскую неприкосновенность. Следователи несколько раз вызывали его на заседание специальной комиссии, но Зебро каждый раз отказывался. Он утверждает, что дело против него политическое и связано с попыткой партии Туска "Гражданская платформа" давить на "Право и справедливость", членом которой он является.
Сейчас в Польше началась предвыборная президентская кампания. Таким образом действующий польский режим избавляется от оппонентов.