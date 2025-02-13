Экс-премьер Польши заявил, что саммит лидеров стран ЕС в Париже был бессмысленным

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Экстренный саммит лидеров стран ЕС в Париже был бессмысленным. Об этом в эфире одного из местных телеканалов заявил бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

"Это была дружеская встреча за чашкой кофе с пирожными. Абсолютно бессмысленная", - считает экс-премьер. По мнению Миллера, после этой встречи Европа не сможет выработать и направить США какой-либо план по Украине.

Он также отметил, что Европа впустую потратила три месяца после победы на выборах в США Дональда Трампа. "Да, потому что впустую были потрачены три месяца. Ведь очертания планов президента США Дональда Трампа были давно известны. То, что к ним относились легкомысленно и посчитали за предвыборную болтовню, - это другой вопрос", - отметил Миллер.

При этом, по мнению Миллера, встреча представителей Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде представляет собой "саммит США - Россия".

В свою очередь действующий глава правительства Польши Дональд Туск, присутствовавший на встрече в Париже, сообщил, что экстренный саммит во французской столице не принял никаких решений по Украине. По его словам, участники лишь согласились с необходимостью тесного сотрудничества в решении украинского вопроса.