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Экс-премьер Польши заявил, что саммит лидеров стран ЕС в Париже был бессмысленным
Экстренный саммит лидеров стран ЕС в Париже был бессмысленным. Об этом в эфире одного из местных телеканалов заявил бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
"Это была дружеская встреча за чашкой кофе с пирожными. Абсолютно бессмысленная", - считает экс-премьер. По мнению Миллера, после этой встречи Европа не сможет выработать и направить США какой-либо план по Украине.
Он также отметил, что Европа впустую потратила три месяца после победы на выборах в США Дональда Трампа. "Да, потому что впустую были потрачены три месяца. Ведь очертания планов президента США Дональда Трампа были давно известны. То, что к ним относились легкомысленно и посчитали за предвыборную болтовню, - это другой вопрос", - отметил Миллер.
При этом, по мнению Миллера, встреча представителей Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде представляет собой "саммит США - Россия".
В свою очередь действующий глава правительства Польши Дональд Туск, присутствовавший на встрече в Париже, сообщил, что экстренный саммит во французской столице не принял никаких решений по Украине. По его словам, участники лишь согласились с необходимостью тесного сотрудничества в решении украинского вопроса.
По инициативе президента Франции Эммануэля Макрона 17 февраля в Париже прошел экстренный саммит лидеров Германии, Великобритании, Италии, Испании, Польши, Нидерландов и Дании. Кроме того, на переговоры были приглашены глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта и генсек НАТО Марк Рютте. Перед началом саммита в Елисейском дворце сообщили, что европейские лидеры рассмотрят "гарантии безопасности, которые могут быть предоставлены Украине" в свете позиции новой администрации в Вашингтоне. Встреча прошла на фоне недавнего разговора президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным.