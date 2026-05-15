Экс-премьеру Литвы Палуцкасу предъявлены подозрения в незаконном обогащении

В Литве продолжается марафон коррупционных разоблачений. Экс-премьеру Палуцкасу предъявлены подозрения в незаконном обогащении. Несколько ранее его лишили депутатской неприкосновенности. Арестована также часть его недвижимости.

Но и у парламентской оппозиции дела обстоят не блестяще - у двоих лидеров партии "Заря Немана" прошли обыски, связанные с подозрениями в финансовых махинациях.