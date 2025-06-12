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Экс-президента Аргентины Кристину Киршнер приговорили к 6 годам тюрьмы
Автор:Редакция news.by
Волна массовых протестов поднимается в Аргентине. Верховный суд страны на днях подтвердил законность приговора, вынесенного экс-президенту страны Кристине Киршнер: она осуждена на 6 лет тюремного заключения.
Многие аргентинцы считают это актом политической мести со стороны действующего главы государства Милея.
Накануне в столице страны случились беспорядки, в ходе которых была предпринята попытка захватить офис одной из местных телекомпаний.
Люди с плакатами требуют проведения справедливого суда.