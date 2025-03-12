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Экс-президента Грузии Саакашвили приговорили к 9 годам тюрьмы
Тбилисский городской суд приговорил экс-президента Михаила Саакашвили по делу о растрате госсредств к девяти годам тюрьмы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Мтавари архи".
"Михаил Саакашвили приговорен к девяти годам тюрьмы по делу о "пиджаках", - уточнила телекомпания.
Обвинение в растрате госсредств Саакашвили предъявили в 2014 году, это дело известно в Грузии как "дело пиджаков". Обвинение утверждает, что политик на госсредства приобрел во время президентства пиджаки, пальто, оплатил учебу сыну, сделал косметические процедуры, арендовал дорогие автомобили и самолет, приобрел наручные часы.
Речь идет о растрате более 3,2 млн долларов. Приговор вынес судья Бадри Кочламазашвили. В деле также фигурировал бывший глава специальной службы государственной охраны Теймураз Джанашия. По данным ТВ, суд вынес ему штраф в размере 300 тыс. лари (около 100 тыс. долларов).
Саакашвили задержали в Грузии 1 октября 2021 года после того, как он вернулся с Украины. Бывший президент проходит по пяти уголовным делам, по двум из которых его заочно приговорили к шести годам лишения свободы. Сейчас Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него - о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Ожидается, что приговор по делу о незаконном пересечении границы вынесут 14 марта.