Экс-президента Грузии Саакашвили приговорили к 9 годам тюрьмы

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Тбилисский городской суд приговорил экс-президента Михаила Саакашвили по делу о растрате госсредств к девяти годам тюрьмы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Мтавари архи".

"Михаил Саакашвили приговорен к девяти годам тюрьмы по делу о "пиджаках", - уточнила телекомпания.

Обвинение в растрате госсредств Саакашвили предъявили в 2014 году, это дело известно в Грузии как "дело пиджаков". Обвинение утверждает, что политик на госсредства приобрел во время президентства пиджаки, пальто, оплатил учебу сыну, сделал косметические процедуры, арендовал дорогие автомобили и самолет, приобрел наручные часы.

Речь идет о растрате более 3,2 млн долларов. Приговор вынес судья Бадри Кочламазашвили. В деле также фигурировал бывший глава специальной службы государственной охраны Теймураз Джанашия. По данным ТВ, суд вынес ему штраф в размере 300 тыс. лари (около 100 тыс. долларов).