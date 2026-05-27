Эксперт Алексей Юрк: Иран отказывается передавать обогащенный уран США

"Разговоры передаче урана идут уже достаточно давно, но все-таки официально каждый раз, когда эта тема всплывала, Иран говорит, что передавать он уран никуда не собирается, это их собственное достояние, не хотят они это никуда передавать. Они говорили о возможности его разбавить, снизить уровень его обогащения до 3,67 %, чтобы его можно было использовать уже непосредственно в мирных целях. Но по поводу передачи, официальная позиция Ирана четкая: передавать они его никуда не будут. Даже если передавать его, все равно он в июне 2025 года, скорее всего, был погребен под несколькими десятками метров земли на одном из ядерных объектов, поэтому сначала еще извлечь как-то надо".