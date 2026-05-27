Эксперт Киреев: Сербия остается мишенью для вмешательства ЕС из-за партнерства с Россией
Политические события в Сербии давно вышли за рамки только внутренних процессов.
Эксперты считают, что европейские элиты внимательно следят за ситуацией в стране и активно пытаются влиять на расстановку сил.
Владимир Киреев, политолог (Россия):
"Европейские политики обязательно будут вмешиваться в сербскую политику. Они будут навязывать свои решения. Управляют они политическими протестами в ручном режиме. Знают, кто, что, где, когда, какие альянсы собрать, какую пропаганду выстроить, какую идеологию в каждом регионе, на каждую социальную группу. Сербия – один из немногих регионов современной Европы, который не присоединился к проекту Европейского союза. Кроме того, она поддерживает, не очень тесные, но все-таки партнерские отношения с Россией и Китаем, которые с точки зрения современного Европейского союза являются геополитическими, стратегическими и, можно даже сказать, экзистенциальными врагами Европы, Европейского союза в XXI веке".