"Европейские политики обязательно будут вмешиваться в сербскую политику. Они будут навязывать свои решения. Управляют они политическими протестами в ручном режиме. Знают, кто, что, где, когда, какие альянсы собрать, какую пропаганду выстроить, какую идеологию в каждом регионе, на каждую социальную группу. Сербия – один из немногих регионов современной Европы, который не присоединился к проекту Европейского союза. Кроме того, она поддерживает, не очень тесные, но все-таки партнерские отношения с Россией и Китаем, которые с точки зрения современного Европейского союза являются геополитическими, стратегическими и, можно даже сказать, экзистенциальными врагами Европы, Европейского союза в XXI веке".