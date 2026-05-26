"Раздражение и Зеленским, и украинским конфликтом в Европе на самом деле огромное у простого народа и у трезвых реальных политиков. Это им совершенно не нужно, они были бы счастливы закончить конфликт: чем раньше, тем лучше. Но, как мы помним, разница между отдельными представителями элиты, которые, к сожалению, держат в руках штурвал, и большинством населения огромная. Поэтому недовольство может быть большим, но очередной транш на 90 млрд они подписали. Соответственно, деньги будут распилены. Что-то, наверное, попадет и в Украину, потом это будет еще раз распилено, и так далее, и так далее. Гастроли Зеленского в Европе все заканчиваются очередным "дайте грошей". Действительно, от этого несколько устаешь. Сколько бы у тебя печатный станок ни работал, надоедает, когда к тебе приходят с одной и той же проблемой много-много лет, и ничего не решается".