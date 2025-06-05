Эксперт рассказал, почему в Никарагуа популярен трактор "Беларус"

Илья Якоев является техническим директором дистрибьюторского центра белорусской техники в Никарагуа. В "Актуальном интервью" он рассказал, кто сегодня составляет конкуренцию Беларуси в поставках техники, ведь рынок Никарагуа интересен мировым производителям.

"В этой стране продаются американские трактора - John Deere, Case, Massey Ferguson. В общем, присутствуют практически все основные марки. Но по конкурентоспособности трактор "Беларус" все-таки лучше, ведь он намного надежнее".

Как отметил директор, белорусский трактор хорошо справляется с работой на плантациях, которые расположены вдоль берегов океана, для выращивания креветок и африканской пальмы. Все те, кто занимается такой деятельностью, используют трактор белорусского производства, так как техника создана из хорошего и качественного железа, которое устойчиво к морской соли и не подвержено гниению.