Эксперт рассказал, с кем на самом деле нужно договариваться России по украинскому конфликту

НАТО готовил Украину в качестве тарана, в качестве поля будущей войны. Таким мнением поделился зампредседателя Комитета Совета Федерации России по международным делам Андрей Климов в "Актуальном интервью".

Зампредседателя Комитета Совета Федерации обозначил, что в вопросе, с кем Россия должна договаривать об украинском конфликте, есть много теорий, но если говорить об объективной реальности, она такова: "На сегодняшний день в мире глобальным геополитическим суверенитетом обладает менее 10 государств. Основными из них являются Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки и Китайская Народная Республика. Это три из пяти членов Совбеза с правом вето, это ракетно-ядерные сверхдержавы, это те силы, которые имеют возможности и экономические, и политические, и дипломатические, и технологические, и любые другие".

Андрей Климов:

"Вооруженный конфликт, который идет на территории Украины, - это прокси-война НАТО против России. И ничего тут нового нет на самом деле. Она шла достаточно давно и долго, сейчас эта военная фаза до сих пор никак не может закончиться. Они готовили Украину в качестве тарана, в качестве поля будущей войны. Это им, к сожалению, удалось. Поэтому разговаривать надо все-таки с теми, откуда все началось".