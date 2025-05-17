"НАТО - это анахронизм": почему США относятся к альянсу с осторожным скепсисом

По его мнению, отношение к НАТО с осторожным скепсисом - это правильная позиция президента США Дональда Трампа. "Он понимает, что это как чемодан без ручки. Потому что им приходится это все оплачивать. А угроз много. Для кого? Да для самих Соединенных Штатов Америки. Ведь и в Пекине, и в Москве прекрасно понимают, где, если что, главная потенциальная угроза будет. А это не нравится Трампу, потому что он понимает, как умный человек, что ответка прилетит не куда-то, она к ним прилетит. И это конец всему. Тут никакие деньги не помогут".