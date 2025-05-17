3.72 BYN
3.01 BYN
3.40 BYN
"НАТО - это анахронизм": почему США относятся к альянсу с осторожным скепсисом
США с осторожным скепсисом сегодня относятся к НАТО. Зампредседателя Комитета Совета Федерации России по международным делам Андрей Климов в "Актуальном интервью" рассказал, по какой причине.
"Очень плохо, что сейчас НАТО сливается с Европейским союзом. Сейчас это одно целое. Но, на мой взгляд, поскольку все это страны исторического заката, они обречены", - считает зампредседателя Комитета Совета Федерации.
Как отдельные нации, как государства после некоторого обновления они могут двигаться. И Европейский союз, если будет как-то переформатирован. Но НАТО - это анахронизм.
По его мнению, отношение к НАТО с осторожным скепсисом - это правильная позиция президента США Дональда Трампа. "Он понимает, что это как чемодан без ручки. Потому что им приходится это все оплачивать. А угроз много. Для кого? Да для самих Соединенных Штатов Америки. Ведь и в Пекине, и в Москве прекрасно понимают, где, если что, главная потенциальная угроза будет. А это не нравится Трампу, потому что он понимает, как умный человек, что ответка прилетит не куда-то, она к ним прилетит. И это конец всему. Тут никакие деньги не помогут".