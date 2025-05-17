Встреча в Стамбуле делегаций России и Украины - продолжение переговорного процесса, который прервали в 2022 году, а не что-то новое. Таким мнением поделился зампредседателя Комитета Совета Федерации России по международным делам Андрей Климов в "Актуальном интервью".

"Это все-таки продолжение процесса, а не что-то новое. Поэтому и группа переговорщиков у нас практически та же самая, и место мы предложили практически то же, и даже (весна 2022 года, весна 2025-го), - заметил эксперт, сравнивая встречи делегаций. - В чем разница? А разница в том, что украинский народ понес огромные утраты из-за того, что их руководители пошли на поводу у Запада. И тогда, весной 2022 года просто прекратили этот процесс, хотя мы практически договорились".

Он добавил, что условия, которые были предложены тогда, - мечта для любого нормального политика в Украине. "И с этим были согласны многие, - подчеркнул Андрей Климов. - Но они послушали своих кураторов и поступили не как люди, представляющие интересы своего народа, а как марионетки. И вот сейчас вновь приходит команда, которая, с моей личной точки зрения, является марионеточной. До какой степени они смогут пересилить себя и все-таки работать в интересах своего народа, своего государства, и до какой степени это государство еще сохраняет самостоятельность, мы узнаем в самое ближайшее время".