Эксперт рассказала, почему Трамп "зубы обломает о Канаду"

Заявления избранного президента США Дональда Трампа о присоединении к США территорий Канады и Гренландии - это желание, как всегда, ввязаться в какую-нибудь авантюру. Такое мнение выразила старший научный сотрудник ОАО "Гипросвязь" Юлия Абухович в "Актуальном интервью".

Как считают многие эксперты, зубы обломает он о Канаду, потому что, как мы знаем, там есть барьер (как чувствовали, что такое может быть). Юлия Абухович

Как отметила гость интервью, страна находится в тесных отношениях с Великобританией. "Если вдруг кто-то захочет их разъединить, там есть еще один крючочек - провинция Квебек (одна из крупнейших провинций Канады), что находится во французском подданстве", - заметила старший научный сотрудник ОАО "Гипросвязь".