Эксперт Шадров: Давление Трампа подтолкнуло Индию и ЕС к подписанию соглашения о свободной торговле

"Это соглашение Индии и Евросоюза о зоне свободной торговли объединяет 2 млрд человек, оно готовилось уже 20 лет. Представляете, какой долгий путь. И я думаю, что еще 20 лет это соглашение готовилось бы, если бы не последние события. Трамп решил в очень наглой манере давить и на Евросоюз, и на Индию со своими пошлинами, со своими требованиями не покупать русскую нефть, газ и т.д. И 2 этих геополитических крупных игрока (Индия и Евросоюз) достаточно закономерно оказались в объятиях друг друга, компенсируя то, чего им не дают сегодня Соединенные Штаты - надежные и достаточно уважительные партнерские отношения".