Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Эксперт Шафир: Визит Зеленского в США - не дипломатия, а торговля

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что готов вести переговоры о мире "в срочном порядке" на основании текущей линии боевого соприкосновения. Ранее такой вариант предложили и в Вашингтоне.

Дональд Трамп заявил, что России и Украине стоит остановиться и договориться, при этом он не исключил передачу Москве территорий. Визит Зеленского в Вашингтон 17 октября стал провалом, его исход был понятен еще до начала встречи.

Тимур Шафир, секретарь Союза журналистов России:

"Если говорить о самой встрече, то, конечно, она была провальная. Было очевидно, что никаких результатов после нее не последует, потому что до нее состоялся разговор двух президентов - России и Соединенных Штатов Америки. Это то, что перекрыло любые возможные последствия от визита Зеленского уже заранее. Даже не зная на 100 %, о чем почти 2,5 часа говорили президент России и президент США, делая определенные предположения и выводы, можно понимать, что визит Зеленского, у которого в планировщике был записан только один пункт ("дайте нам Tomahawks"), шансов на успех никаких не имел. А все потому, что второго пункта или пункта, который последует в ответ на вопрос, "а если не дадим, то что?" предусмотрено не было. Это не дипломатия, это торговля, спекуляция, выклянчивание, шантаж, но не дипломатия".

Тимур Шафир, секретарь Союза журналистов России

Как сообщает Financial Times, переговоры Трампа и Зеленского закончились криками. За закрытыми дверями президент США пересказывал Зеленскому фразы Владимира Путина из их последнего разговора и даже отбросил в сторону карты с боевой обстановкой.

Отмечается, что Трамп заявил Зеленскому, что тот должен принять условия Путина или будет уничтожен Россией.

Разделы:

В миреУкраинаМнениеСША

Теги:

Тимур ШафирэкспертВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинРоссия-УкраинаРоссия-США