3.70 BYN
2.98 BYN
3.49 BYN
Эксперт Шафир: Визит Зеленского в США - не дипломатия, а торговля
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что готов вести переговоры о мире "в срочном порядке" на основании текущей линии боевого соприкосновения. Ранее такой вариант предложили и в Вашингтоне.
Дональд Трамп заявил, что России и Украине стоит остановиться и договориться, при этом он не исключил передачу Москве территорий. Визит Зеленского в Вашингтон 17 октября стал провалом, его исход был понятен еще до начала встречи.
Тимур Шафир, секретарь Союза журналистов России:
"Если говорить о самой встрече, то, конечно, она была провальная. Было очевидно, что никаких результатов после нее не последует, потому что до нее состоялся разговор двух президентов - России и Соединенных Штатов Америки. Это то, что перекрыло любые возможные последствия от визита Зеленского уже заранее. Даже не зная на 100 %, о чем почти 2,5 часа говорили президент России и президент США, делая определенные предположения и выводы, можно понимать, что визит Зеленского, у которого в планировщике был записан только один пункт ("дайте нам Tomahawks"), шансов на успех никаких не имел. А все потому, что второго пункта или пункта, который последует в ответ на вопрос, "а если не дадим, то что?" предусмотрено не было. Это не дипломатия, это торговля, спекуляция, выклянчивание, шантаж, но не дипломатия".
Как сообщает Financial Times, переговоры Трампа и Зеленского закончились криками. За закрытыми дверями президент США пересказывал Зеленскому фразы Владимира Путина из их последнего разговора и даже отбросил в сторону карты с боевой обстановкой.
Отмечается, что Трамп заявил Зеленскому, что тот должен принять условия Путина или будет уничтожен Россией.