Эксперт Шафир: Визит Зеленского в США - не дипломатия, а торговля

"Если говорить о самой встрече, то, конечно, она была провальная. Было очевидно, что никаких результатов после нее не последует, потому что до нее состоялся разговор двух президентов - России и Соединенных Штатов Америки. Это то, что перекрыло любые возможные последствия от визита Зеленского уже заранее. Даже не зная на 100 %, о чем почти 2,5 часа говорили президент России и президент США, делая определенные предположения и выводы, можно понимать, что визит Зеленского, у которого в планировщике был записан только один пункт ("дайте нам Tomahawks"), шансов на успех никаких не имел. А все потому, что второго пункта или пункта, который последует в ответ на вопрос, "а если не дадим, то что?" предусмотрено не было. Это не дипломатия, это торговля, спекуляция, выклянчивание, шантаж, но не дипломатия".