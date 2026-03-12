Эксперт Синковец назвал военную операцию в Иране серьезной стратегической ошибкой США

Начало военной операции против Ирана стало серьезной внешнеполитической и стратегической ошибкой Вашингтона и Тель-Авива, которая рискует обернуться тяжелыми последствиями. Такое мнение высказал политический эксперт Антон Синковец в "Актуальном интервью".

"Я думаю, что это не столько партийная ошибка, сколько серьезная внешнеполитическая ошибка, я бы даже сказал, стратегическая. Если мы посмотрим ретроспективно, то начало любой войны редко приносит какой-то профит тем, кто ее задумывал. Вот эти маленькие победоносные войны иногда очень плохо заканчиваются для их инициаторов", - отметил эксперт.

По его словам, американские внешнеполитические авантюры никогда не заканчивались успехом ни для репутации Белого дома, ни для стран, в которые США приходили. "Посмотрите на Афганистан: вспомните кадры, как эти союзники американцев, люди, которые в них поверили, цепляются за шасси самолетов, которые улетают из Афганистана. Посмотрите на Ирак, в котором до сих пор нет какой-то стабильности и процветания. Посмотрите на Ливию, не сказал бы, что какая-то эпоха процветания там наступила. Ничего этого мы не видим", - подчеркнул Антон Синковец.

Эксперт провел параллель с нынешней ситуацией в Иране, отметив принципиальные отличия: "Разница состоит в том, что, во-первых, в Иране теократия, которая сама по себе является политически более устойчивым режимом, чем другие, за счет идеологической спайки. Во-вторых, это экономический узел Ближнего Востока, где сходятся интересы многих геополитических игроков".

Это такая болевая точка, как в восточных боевых искусствах, когда не обязательно быть сильным человеком, важно нажать на правильную точку, и противник отключится. Вот Иран - это та самая болевая точка.
Антон Синковец

"Но только предсказать, что будет после нажатия на эту точку, мы не можем, потому что там запускается клубок противоречий, распутать который потом будет крайне сложно", - заключил политический эксперт.

