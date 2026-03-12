Эксперт Синковец назвал военную операцию в Иране серьезной стратегической ошибкой США

Фото: РИА Новости

Начало военной операции против Ирана стало серьезной внешнеполитической и стратегической ошибкой Вашингтона и Тель-Авива, которая рискует обернуться тяжелыми последствиями. Такое мнение высказал политический эксперт Антон Синковец в "Актуальном интервью".

"Я думаю, что это не столько партийная ошибка, сколько серьезная внешнеполитическая ошибка, я бы даже сказал, стратегическая. Если мы посмотрим ретроспективно, то начало любой войны редко приносит какой-то профит тем, кто ее задумывал. Вот эти маленькие победоносные войны иногда очень плохо заканчиваются для их инициаторов", - отметил эксперт.

По его словам, американские внешнеполитические авантюры никогда не заканчивались успехом ни для репутации Белого дома, ни для стран, в которые США приходили. "Посмотрите на Афганистан: вспомните кадры, как эти союзники американцев, люди, которые в них поверили, цепляются за шасси самолетов, которые улетают из Афганистана. Посмотрите на Ирак, в котором до сих пор нет какой-то стабильности и процветания. Посмотрите на Ливию, не сказал бы, что какая-то эпоха процветания там наступила. Ничего этого мы не видим", - подчеркнул Антон Синковец.

Эксперт провел параллель с нынешней ситуацией в Иране, отметив принципиальные отличия: "Разница состоит в том, что, во-первых, в Иране теократия, которая сама по себе является политически более устойчивым режимом, чем другие, за счет идеологической спайки. Во-вторых, это экономический узел Ближнего Востока, где сходятся интересы многих геополитических игроков".

Это такая болевая точка, как в восточных боевых искусствах, когда не обязательно быть сильным человеком, важно нажать на правильную точку, и противник отключится. Вот Иран - это та самая болевая точка. Антон Синковец