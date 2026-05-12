Эксперт: В Литве усиливается социальное расслоение из-за перехода на рельсы "военной экономики"

"Когда происходит переход в логику военной экономики, элиты Литвы будут зарабатывать больше, будут жить еще лучше, чем жили. Но основная масса людей становится беднее. Появляется очень большое расслоение между классами, между богатыми и бедными. Богатые становятся еще богаче, бедные становятся еще беднее. И, конечно, когда очень стремительно дорожают энергоресурсы, людям становится очень трудно выживать. Люди уже считают деньги, когда надо заплатить зимой за отопление, и думают, что они могут себе позволить купить, когда пойдут в магазины закупаться продуктами. И эта яма, к сожалению, только увеличивается", - заявил председатель международного общественного объединения "Международный форум добрососедства" Эдикас Ягелавичус.