Результаты выборов в ФРГ всегда подгоняются под интересы США. Таким мнением с "Первым информационным" поделился блогер, автор проекта "Голос Германии" Сергей Фильберт.

"Я ходил пока только два раза на выборы, потому что до этого мне некого было выбирать. Это происходит так: приходишь, показываешь паспорт, заполняешь избирательный бюллетень и бросаешь его в непрозрачную, синюю пластиковую урну для мусора для бумаги", - обозначил блогер.

Сергей Фильберт:

"Это и есть тот самый пример прозрачности. Выборы здесь всегда подгонялись сначала медийно, пытались на уровне предвыборной кампании убедить народ голосовать за определенных кандидатов, интересных США, глобальным элитам. И если выборы проходили "неправильно", то замечались странные вещи: у партий или избирателей что-то находили, происходили теракты".