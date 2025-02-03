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Эксперт: Выборы в ФРГ всегда подгонялись под интересы США
Результаты выборов в ФРГ всегда подгоняются под интересы США. Таким мнением с "Первым информационным" поделился блогер, автор проекта "Голос Германии" Сергей Фильберт.
"Я ходил пока только два раза на выборы, потому что до этого мне некого было выбирать. Это происходит так: приходишь, показываешь паспорт, заполняешь избирательный бюллетень и бросаешь его в непрозрачную, синюю пластиковую урну для мусора для бумаги", - обозначил блогер.
Сергей Фильберт:
"Это и есть тот самый пример прозрачности. Выборы здесь всегда подгонялись сначала медийно, пытались на уровне предвыборной кампании убедить народ голосовать за определенных кандидатов, интересных США, глобальным элитам. И если выборы проходили "неправильно", то замечались странные вещи: у партий или избирателей что-то находили, происходили теракты".
"Мы это все прекрасно помним. В 1980-х, 1970-х годах это было во всех странах, в европейских тоже. Даже в последние выборы в Европарламент были нападения на депутатов или кандидатов от партии "Альтернатива для Германии". Никого не нашли, никого не преследовали, - отметил Сергей Фильберт. - В основном это делают проплаченные НКО".