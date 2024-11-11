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Эксперты: Корейский Boeing не мог сбросить топливо перед посадкой
Появляются новые подробности касательно самолета, который разбился в Южной Корее. Стало известно, что он не имел возможности сбросить топливо перед посадкой. Как сообщил один из экспертов, данная функция не предусмотрена в "Боинге 737-800".
Уточняется, что в случае необходимости экстренной посадки, самолеты пытаются израсходовать топливо, чтобы снизить массу и снизить опасность пожара. Однако, как предполагают СМИ, у пилота не было на это времени.
Предварительно, катастрофа произошла из-за неисправности шасси, вызванной столкновением с птицами. Самолет пытался сесть, но вынужден был пойти на дополнительный круг. Вторая попытка приземлиться на фюзеляж привела к столкновению с твердой конструкцией и пожару.
В результате погибли 179 человек. Очевидцы сообщили, что возгорание возникло в двигателе еще в воздухе. Власти Южной Кореи решили проверить все самолеты "Боинг 737-800" в стране. Сегодня еще один такой лайнер вынужденно вернулся в аэропорт вылета. У него также возникли проблемы с шасси.
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