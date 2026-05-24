Эксперты прогнозируют долговой кризис в Европе
Автор:Редакция news.by
В ЕС дела из-за ближневосточного конфликта все хуже. Блокада Ормузского пролива спровоцировала цепную реакцию на мировых финансовых рынках.
Доходность облигаций, включая европейские долговые бумаги, резко рванула вверх, а вместе с ней вернулись и панические страхи по поводу масштабного финансового кризиса. И главной жертвой рискует стать сама Европа, где Германия - локомотив экономики - стремительно теряет финансовую устойчивость. Госдолг Франции, Бельгии и Испании уже вплотную приблизился к отметке в 120 % от ВВП.
Если Европейский центральный банк не сможет в кратчайшие сроки стабилизировать долговые рынки, последствия для экономики Старого Света могут стать фатальными.