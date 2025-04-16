Экстремистский канал "Настоящее Время. Беларусь" прекратил вещание

Как отмечает РБК, "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (RFE/RL) финансировалось за счет средств, выделяемых американским Конгрессом через грант Агентства США по глобальным медиа (USAGM). В марте 2025 года президент США Дональд Трамп подписал указ о реструктуризации семи федеральных агентств, в том числе Агентства США по глобальным медиа. В USAGM заявили о прекращении финансирования не только "Радио Свобода", но и "Голоса Америки". К закрытию этих СМИ призвал куратор Департамента государственной эффективности (DOGE) миллиардер Илон Маск. Он отмечал, что данные проекты потеряли популярность, их "больше никто не слушает". При этом, по словам Маска, они "сжигают миллиард долларов в год из карманов американских налогоплательщиков".