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Экстремистский канал "Настоящее Время. Беларусь" прекратил вещание
"Настоящее Время. Беларусь" (признано в Беларуси экстремистским формированием) прекратило вещание, все сотрудники проекта отправлены в административный отпуск. Такая информация размещена в Instagram проекта, сообщает БЕЛТА.
"Меру радикального снижения расходов пришлось применить из-за продолжающегося спора корпорации RFE/RL о финансировании с Агентством США по глобальным медиа, USAGM", - указывается в сообщении. Проект - часть телеканала "Настоящее время".
Ранее сообщалось, что Русская служба "Радио Свобода" объявила, что с 15 апреля приостанавливает вещание в средневолновом диапазоне 1386 кГц. Причина - прекращение финансирования властями США по указу американского лидера Дональда Трампа.
Как отмечает РБК, "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (RFE/RL) финансировалось за счет средств, выделяемых американским Конгрессом через грант Агентства США по глобальным медиа (USAGM). В марте 2025 года президент США Дональд Трамп подписал указ о реструктуризации семи федеральных агентств, в том числе Агентства США по глобальным медиа. В USAGM заявили о прекращении финансирования не только "Радио Свобода", но и "Голоса Америки". К закрытию этих СМИ призвал куратор Департамента государственной эффективности (DOGE) миллиардер Илон Маск. Он отмечал, что данные проекты потеряли популярность, их "больше никто не слушает". При этом, по словам Маска, они "сжигают миллиард долларов в год из карманов американских налогоплательщиков".
В начале апреля 2025 года правительство США отключило спутник, транслировавший на территории РФ передачи "Радио Свобода". Решение касалось круглосуточного русскоязычного телеканала "Настоящее Время", вещающего в странах Центральной Азии и Восточной Европы.