Экстренный саммит ЕС по украинскому вопросу состоится 6 марта

Поскольку просто созвать встречу евролидеров несложно, то отложить ее проведение на две недели заставила нужда в тщательной проработке неких важных решений. Речь идет о повышении обязательных расходов на оборону до нового уровня. Например, Франция собирается тратить на эти цели не 2 % ВВП, а уже 3 %. ЕС определяется сейчас со своей позицией по украинскому вопросу. Если денег хватит, то все тяготы по содержанию и военному обеспечению Киева Европа возьмет на себя. Если не хватит, то ЕС вынужденно присоединится к Америке в их миротворческой активности.