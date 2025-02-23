3.57 BYN
3.21 BYN
3.36 BYN
Экстренный саммит ЕС по украинскому вопросу состоится 6 марта
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/de1db14c-b104-4bd4-bb82-891588b8fdbb/conversions/726b79bd-b9c8-43b1-b7e1-3bc0f415fa0d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/de1db14c-b104-4bd4-bb82-891588b8fdbb/conversions/726b79bd-b9c8-43b1-b7e1-3bc0f415fa0d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/de1db14c-b104-4bd4-bb82-891588b8fdbb/conversions/726b79bd-b9c8-43b1-b7e1-3bc0f415fa0d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/de1db14c-b104-4bd4-bb82-891588b8fdbb/conversions/726b79bd-b9c8-43b1-b7e1-3bc0f415fa0d-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byЭту информацию сообщил председатель Евросовета Антониу Кошта
ЕС инвато 22025-02-24T09:21:48.000000Z00
Экстренный саммит ЕС, посвященный украинскому вопросу и проблеме укрепления европейской обороны, пройдет 6 марта, сообщил председатель Евросовета Антониу Кошта.
Поскольку просто созвать встречу евролидеров несложно, то отложить ее проведение на две недели заставила нужда в тщательной проработке неких важных решений. Речь идет о повышении обязательных расходов на оборону до нового уровня. Например, Франция собирается тратить на эти цели не 2 % ВВП, а уже 3 %. ЕС определяется сейчас со своей позицией по украинскому вопросу. Если денег хватит, то все тяготы по содержанию и военному обеспечению Киева Европа возьмет на себя. Если не хватит, то ЕС вынужденно присоединится к Америке в их миротворческой активности.