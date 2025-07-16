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Экстренное заседание совбеза ООН по Сирии может пройти 17 июля
Экстренное заседание совета безопасности ООН по Сирии в связи с ударом Израиля может пройти 17 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник во всемирной организации.
"Заседание, вероятнее всего, пройдет уже 17 июля", - сообщил источник в ответ на соответствующий вопрос.
16 июля Израиль нанес несколько авиаударов по Дамаску. Первый из них затронул район столицы, в котором расположен Генштаб ВС Сирии, а последующие - само здание Генштаба и, как утверждают СМИ, Президентский дворец. По последним данным сирийского Минздрава, в результате обстрелов погибли по меньшей мере 3 человека, еще 34 пострадали.
Со своей стороны израильская армия подтвердила бомбардировку сирийской столицы и связала ее с обострением обстановки на юге страны, где с 13 июля происходят столкновения с участием местных горцев-друзов, которых поддерживает Израиль.