Экстренное заседание совбеза ООН по Сирии может пройти 17 июля

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Экстренное заседание совета безопасности ООН по Сирии в связи с ударом Израиля может пройти 17 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник во всемирной организации.

"Заседание, вероятнее всего, пройдет уже 17 июля", - сообщил источник в ответ на соответствующий вопрос.

16 июля Израиль нанес несколько авиаударов по Дамаску. Первый из них затронул район столицы, в котором расположен Генштаб ВС Сирии, а последующие - само здание Генштаба и, как утверждают СМИ, Президентский дворец. По последним данным сирийского Минздрава, в результате обстрелов погибли по меньшей мере 3 человека, еще 34 пострадали.