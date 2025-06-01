Экзитпол: на президентских выборах в Польше Тшасковский набирает 50,3 % голосов

Кандидат от правящей "Гражданской коалиции", мэр Варшавы Рафал Тшасковский побеждает во втором туре выборов президента Польши. Об этом сообщает ТАСС.

Эта информация опубликована согласно результатам экзитполов после закрытия избирательных участков. По данным социологов, Тшасковский набирает 50,3% голосов, в то время как его соперник Кароль Навроцкий, представляющий оппозиционную партию "Право и справедливость", получает 49,7%. Официальные итоги голосования Государственная избирательная комиссия планирует подвести 2 июня.