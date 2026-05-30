"Элегантный" ответ Пашиняну - что Лукашенко думает о желании Армении вступить в ЕС

Фото sputnik.by

Заседание Высшего Евразийского экономического совета, прошедшее в эти дни, называют историческим. Впервые публично и остро были подняты вопросы, которые раньше оставались за кулисами. Главная интрига - отсутствие премьера Армении Никола Пашиняна, который вместо участия в саммите принимал Зеленского и обсуждал евроинтеграцию. Лидеры ЕАЭС дали элегантный ответ, а Александр Лукашенко, помимо этого, раскрыл детали недавнего разговора с Эмманюэлем Макроном, предложив французскому лидеру шанс войти в историю. Подробности смотрите в подкасте "Волков и Сыч".

Тон задал еще до начала заседания сам факт отсутствия Пашиняна. Он прислал вице-премьера, сославшись на занятость в предвыборной кампании.

"Мы все констатировали: мы не хотим, чтобы Армения выходила из нашего Евразийского союза. В то же время - это заявление Владимира Владимировича (Путина. - Прим.) в выступлении - мы уважаем выбор Армении. Я здесь же добавил: мы уважаем выбор народа Армении. Если народ примет такое решение и согласен выйти из союза, в котором он находится, и вступить в Европейский союз когда-то, мы не можем быть против воли армянского народа. И следом в этом заявлении дописали, что мы поддерживаем желание руководства Армении, которое об этом заявило, провести по этому вопросу референдум", - раскрыл подробности Александр Лукашенко.

Ведущие назвали это "элегантным политическим ходом". Мяч переброшен на сторону Пашиняна: хочешь в Европу - проводи референдум. Но, очевидно не получится угодить и "вашим", и "нашим". Если Армения вступит в ЕС, то ЕАЭС для нее закроется. Закроется свободный доступ к рынкам, дешевый газ и нефть.

Армения уже начала ощущать это на себе: Роскомнадзор запретил ряд продуктов, ввозимых в Россию из Армении - коньяк, ягоды, минеральную воду. И стоит отметить, что огромная часть армянского экспорта идет в Россию.

Андрей Волков напомнил, что 1992-1995 годы в Армении были отмечены как "темные времена", так как был энергокризис, который был вызван определенной блокадой со стороны Азербайджана и Турции. Тогда пришлось возобновлять работу атомной электростанции, потому что треть больниц не работала. Сегодня Армения сама ведет себя в блокаду.

Параллельно с саммитом ЕАЭС Александр Лукашенко раскрыл детали разговора с Эмманюэлем Макроном, который сам инициировал беседу. "Мы пришли к единому мнению, что все вопросы европейской безопасности и Европы должны решаться в Европе. Не Дональд Трамп должен трепать там нас по голове и толкать к миру, еще чему-то. А мы должны решать эти вопросы. Потому что мы непосредственно здесь живем. Кстати, Дональд Трамп об этом не единожды уже говорил, что война в Украине - это вопрос Европы. Правильно говорит. И мы должны двигаться в этом направлении и решать, не ждать, что нас кто-то, знаете, как дохлых котят возьмет, посадит за стол где-то и заставит решать эти проблемы", - прокомментировал Александр Лукашенко. Белорусский лидер анонсировал визит доверенного лица от Франции.