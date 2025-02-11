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Электричество в Прибалтике резко подорожало после выхода из БРЭЛЛ - власти нашли причину
Цены на электроэнергию в Прибалтике пошли в рост сразу же после присоединения к североевропейской энергосистеме.
11 февраля цена мегават-часа в балтийских республиках достигала 190 евро. Вчера она была около 130, в январе - менее 90 евро. Власти Литвы утверждают, что причина - резкое похолодание и безветренная погода. Тем не менее, теперь прибалты будут платить вдвое и за штиль, и за мороз, и за отсутствие солнца, и по тысяче иных причин.
Более того, цены вырастут еще из-за того, что энергорынок Скандинавии небольшой. Излишков там не бывает. Поэтому шведы с норвежцами дерут с чужаков три шкуры. Прибалты, видимо, вскоре это очень хорошо прочувствуют.