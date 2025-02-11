Электричество в Прибалтике резко подорожало после выхода из БРЭЛЛ - власти нашли причину

11 февраля цена мегават-часа в балтийских республиках достигала 190 евро. Вчера она была около 130, в январе - менее 90 евро. Власти Литвы утверждают, что причина - резкое похолодание и безветренная погода. Тем не менее, теперь прибалты будут платить вдвое и за штиль, и за мороз, и за отсутствие солнца, и по тысяче иных причин.