Электробусы, водородные самосвалы, лифты - что Беларусь продает России и что покупает взамен news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ac561a9-2646-469d-a008-bd6ea7594f9b/conversions/b0449fea-3bbd-4a3b-a8f5-eff617c3aaeb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ac561a9-2646-469d-a008-bd6ea7594f9b/conversions/b0449fea-3bbd-4a3b-a8f5-eff617c3aaeb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ac561a9-2646-469d-a008-bd6ea7594f9b/conversions/b0449fea-3bbd-4a3b-a8f5-eff617c3aaeb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ac561a9-2646-469d-a008-bd6ea7594f9b/conversions/b0449fea-3bbd-4a3b-a8f5-eff617c3aaeb-xl-___webp_1920.webp 1920w

Наши большие машины могут работать в разных климатических условиях от минус 50 до плюс 50 градусов. Белорусский автомобильный завод в тройке основных мировых производителей крупной карьерной техники. На экспорт идет около 95 % продукции. На российском рынке доля БЕЛАЗ составляет почти 50 %.

Электросамосвалы, карьерная техника на газовом топливе. Производитель всегда идет в ногу со временем. И вот очередной шаг - открытие в Москве совместного предприятия по беспилотной и водородной технике для горнодобывающей промышленности.

Открытие предприятия "РОБЛЕКС" - это не просто новый этап сотрудничества, а фундаментальный шаг к технологическому суверенитету двух стран. Проект объединяет мощь белорусского машиностроения и цифровых компетенций, а также инвестиционный потенциал российских партнеров. В итоге на рынок приходит не просто техника, а интеллектуальная экосистема.

Электробусы, водородные самосвалы, лифты - что Беларусь продает России и что покупает взамен news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e6a4b3c4-a805-48b9-9104-a47f3c1d76cb/conversions/635e0a9b-324f-4481-937b-6886f4e538c6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e6a4b3c4-a805-48b9-9104-a47f3c1d76cb/conversions/635e0a9b-324f-4481-937b-6886f4e538c6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e6a4b3c4-a805-48b9-9104-a47f3c1d76cb/conversions/635e0a9b-324f-4481-937b-6886f4e538c6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e6a4b3c4-a805-48b9-9104-a47f3c1d76cb/conversions/635e0a9b-324f-4481-937b-6886f4e538c6-xl-___webp_1920.webp 1920w

Что касается водородной техники, то она считается перспективной для экологии благодаря нулевым выбросам вредных веществ, так как при работе выделяется только водяной пар и тепло. Поэтому автомобили с водородными двигателями называют сегодня главными конкурентами электрокаров. Так вот, новое предприятия получило эксклюзивные права на продвижение такой карьерной техники.

Важно отметить, что новая компания обеспечит полное сопровождение инновационных продуктов - создание необходимой инфраструктуры, адаптация IT-решений, сервис, включая обучение, техподдержку и модернизацию программного обеспечения, а также оборудование. Это ускорит внедрение цифровых и экологичных решений в добывающей промышленности, повысит уровень безопасности и снизит эксплуатационные затраты.

На российский рынок мы всегда приходим с комплексными решениями. Наши мультибрендовые центры тому подтверждение. В компании "МАЗ-РУС", которая и отвечает за наш экспорт на российском рынке грузовых авто и пассажирской техники, знают, что сегодня хочет покупатель.

Сегодня у компании не менее 70 дилеров и 180 сервисных станций. Самые активные покупатели - это Центральный федеральный округ и Приволжье. Но в целом продажи идут по всей России. Выбирают белорусскую технику за качество, она выдерживает большие нагрузки и долго держится без поломок и замены деталей.

Электробусы, водородные самосвалы, лифты - что Беларусь продает России и что покупает взамен news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/16077242-6669-465b-aad8-e902b2e4a52a/conversions/d5141f05-f6a9-413b-a147-022d957aec0a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/16077242-6669-465b-aad8-e902b2e4a52a/conversions/d5141f05-f6a9-413b-a147-022d957aec0a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/16077242-6669-465b-aad8-e902b2e4a52a/conversions/d5141f05-f6a9-413b-a147-022d957aec0a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/16077242-6669-465b-aad8-e902b2e4a52a/conversions/d5141f05-f6a9-413b-a147-022d957aec0a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сотня электробусов от нашего завода в прошлом году пополнила парк Санкт-Петербурга. Проходит сейчас опытную эксплуатацию и электрический мусоровоз в Ростове. Представлены универсальные электрошасси. Кстати, сегодня каждый второй мусоровоз на российском рынке работает именно на шасси МАЗ.

Наш производитель планирует увеличить долю продаж на российском рынке в нынешнем году. Рынок, кстати, оживает после отложенного спроса в 2025-м. Это касается и обновления многоэтажек. А важная часть капитального ремонта, конечно, - новый лифт. В России свыше полумиллиона лифтов и более трети из них на сегодняшний день уже выработали свой ресурс. Компания, которая продвигает белорусские кабины из Могилева, находится в Москве.

"Речь идет о десятках тысяч лифтов до 2030 года. И здесь важно понимать, что темп замены напрямую зависит от программ финансирования капитального ремонта. Здесь рынок немножко неравномерен. Нужно учитывать высокую конкуренцию, поскольку есть сильные российские производители, активно работают китайские компании. И надо отметить здесь "Могилевлифтмаш", который занимает долю российского импорта - порядка 70 %. При этом говорить о насыщении рынка рано", - отметил гендиректор ООО "ВТМ ЛИФТ" Марат Борлаков.

Здесь заверяют, что белорусские лифты показали себя как надежные и конкурентные по цене. Они просты в обслуживании, да и запчасти можно легко привезти с завода. Сам же заказ по кабинам выполняется от 2 до 6 месяцев в зависимости от комплектации со дня подписания контракта. Кстати, сегодня все больше заказчик смотрит и в сторону умных лифтов.

Объем торговли, включая услуги между Минском и Москвой, по итогам года может достичь 7 млрд долларов. При этом Московская область обеспечивает дополнительно более 10 млрд долларов. Суммарно Москва и Московская область - это крупнейшие торговые партнеры Беларуси в России. Да, конкуренция на рынке высока, но многие компании рынок изучили, другим же нужно подтягиваться и уметь продавать.

Электробусы, водородные самосвалы, лифты - что Беларусь продает России и что покупает взамен news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bb9f05c7-3ceb-4f84-979d-f2fde167b9b3/conversions/e2020bd5-0b88-4566-9d7b-d4ccade8a7ab-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bb9f05c7-3ceb-4f84-979d-f2fde167b9b3/conversions/e2020bd5-0b88-4566-9d7b-d4ccade8a7ab-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bb9f05c7-3ceb-4f84-979d-f2fde167b9b3/conversions/e2020bd5-0b88-4566-9d7b-d4ccade8a7ab-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bb9f05c7-3ceb-4f84-979d-f2fde167b9b3/conversions/e2020bd5-0b88-4566-9d7b-d4ccade8a7ab-xl-___webp_1920.webp 1920w

Мы экспортируем продукты питания, тракторы, электрооборудование и лифты, а покупаем топливные насосы, компоненты для промышленности и вагоны для метро. Наш партнер - "Трансмашхолдинг". Сегодня в метро Минска более 400 вагонов, большая часть из которых изготовлена на заводе "Метровагонмаш". До конца года в Минск приедут еще 15 новых вагонов.