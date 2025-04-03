Элементы классического политического шоу - вице-спикер парламента Молдовы об аресте Гуцул

Вице-спикер парламента Молдовы от оппозиционной партии социалистов Влад Батрынча в эфире телеканала TV8 назвал арест главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул политическим шоу. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава Гагаузской автономии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и доставлена в Национальный антикоррупционный центр на основании дела о незаконном финансировании избирательной кампании во время выборов в Гагаузии в 2023 году. Районный суд Кишинева 28 марта вынес решение об аресте Гуцул на 20 суток. При этом прокуратура параллельно подала еще один запрос об аресте Гуцул на 30 суток, но суд его отклонил. Судьи Апелляционной палаты Кишинева отклонили в среду запрос адвокатов Гуцул, оставив в силе решение суда первой инстанции.

"Я не думаю, что госпожа Гуцул представляла такую угрозу. Я вижу в этом элементы классического политического шоу", - заявил Батрынча.

По его словам, правый электорат разочаровался в партии "Действие и солидарность", а также в президенте Майе Санду, поэтому власти решили имитировать победы в сфере правосудия. Он отметил, что после событий вокруг Гуцул в стране не осталось никакого доверия к системе юстиции.

Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Кандидат представляла партию "Шор", которую власти Молдовы впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. После инаугурации Гуцул 19 июля 2023 года ни один представитель центральных властей не посетил церемонию. Президент Молдовы Майя Санду до сих пор не подписала указ о включении главы Гагаузии в состав правительства, несмотря на требования законодательства.