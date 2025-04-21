Ели ремни, клей и сахар с землей - как жители Ленинграда выстояли во время блокады и одержали победу

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4 сентября 1941 года немецкие войска оказались всего в 53 км от Ленинграда. 8 сентября на город обрушились первые авиационные бомбы. Уже вечером фашисты вышли к побережью Ладожского озера, Ленинград был полностью окружен. Началась блокада, длившаяся почти 900 дней.

"Гитлер уделял такое внимание именно уничтожению Ленинграда, потому что для него этот город был символом советской власти. План был не захватывать и колонизировать, а уничтожить. Но этот план был не очень хорошо продуман. Уничтожить город авиацией и артиллерией не удалось. Еще он хотел затопить Ленинград, но это было технически невозможно", - рассказал научный сотрудник УК "Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда" Георгий Стрелец.

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Были предприняты попытки эвакуации женщин и детей подальше от военных действий. Из города увезли около 1 млн человек. Эвакуация продолжалась вплоть до 1943 года. Отопления, водоснабжения в домах не было. Люди делали проруби в Неве и совершали настоящие подвиги, добираясь до воды.

Почти 900 дней и ночей люди держались мужественно и благородно. Жителям города пришлось многое преодолеть, но главной целью было просто выжить.

Есть было нечего. Продукты доставлялись вначале по суше, потом это стало невозможно. В мизерном количестве они доставлялись по Ладожскому озеру. Когда замерзла Ладога, еду перевозили на машинах, на автобусах, которые были сняты с городских маршрутов и так далее. Нормы по количеству продуктов все время снижались. Их не просто выдавали по карточкам, а продавали. Однако деньги все равно играли второстепенную роль.

"В самые тяжелые времена норма хлеба для детей составляла 125 г. Поэтому есть приходилось и ремни, даже столярный клей. Есть еще пример, когда в начале блокады случился пожар на Бадаевских складах. Горел в основном сахар. Расплавленный сахар тек на землю, смешивался с землей, и потом уже в совсем голодное время эту землю собирали, ели и даже продавали на рынках. И важно то, что от голода погибло больше людей, чем от бомбежек", - отметил Георгий Стрелец.

В осажденном городе, по разным оценкам, погибло до половины населения Ленинграда. У выживших не было сил даже оплакивать покойников. Одни были предельно истощены, другие серьезно ранены. Вопреки голоду, холоду и постоянным бомбежкам, люди находили в себе мужество, чтобы выстоять и одержать победу над фашистами.

Судить о том, что пришлось пережить жителям осажденного города в те страшные годы, можно по статистическим данным, языку цифр блокадного Ленинграда. За долгие месяцы блокады фашисты сбросили на Ленинград 150 тыс. тяжелых артиллерийских снарядов и свыше 107 тыс. зажигательных и фугасных бомб. Они разрушили 3 тыс. зданий, повредили больше 7 тыс. Все главные памятники города уцелели. Ленинградцы спрятали их, укрыв мешками с песком и фанерными щитами. Некоторые скульптуры сняли с пьедесталов и зарыли в землю до окончания войны.

12 января 1943 года началась операция "Искра" по прорыву блокады Ленинграда. 18 числа по радио было передано сообщение о прорыве блокады. Вышедшие на улицы и проспекты горожане ликовали. Рано утром 19 января город-герой был украшен флагами, но полностью блокадное кольцо было снято лишь спустя год, 27 января 1944-го.

В прорыве блокады участвовали и белорусы. "Снайпер Смоличков очень хорошо стрелял. Про него написано, что он, сделав 126 выстрелов, убил 125 немцев. В команде корабля "Аврора" были белорусы, но команда в основном участвовала в боях на суше во время прорыва и снятия блокады", - поделился Георгий Стрелец.

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