Эмир Кустурица прокомментировал ситуацию с протестами в Сербии

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Известный сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что участники протеста в Сербии выдвигают конструктивные предложения, но важно, чтобы протестные митинги не переросли в насилие, как это было в Украине, приводит его слова РИА Новости.

"Протесты у нас уже идут пять месяцев, и эти протесты, я думаю, еще будут продолжаться. Их идея немножко анархическая, немножко конструктивная, потому что они хотят, чтобы общество было лучше, а коррупция - меньше. Они делают хорошие вещи для нашей совести, а совесть - это будущее. Самое важное, чтобы эти протесты не стали насильственными, как это было в Киеве", - заявил Кустурица журналистам на полях форума "Евразия - территория традиционных ценностей".

В то же время сам он на эти акции протеста не ходит. "Я человек, который пишет, говорит, снимает фильмы. Моя общественная роль - чтобы была связь между разными группами в нашем сербском обществе", - подчеркнул он.

Протестующие студенты после гибели 15 человек при обрушении 1 ноября 2024 года бетонного козырька на вокзале города Нови-Сад блокировали работу большинства высших и средних учебных заведений, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупных беспорядков. В числе требований протестующих были публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственность для причастных должностных лиц, а также освобождение от преследования законом всех ранее задержанных в ходе протестов.