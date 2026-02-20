Когда в конце 19 века в Европе загорелись первые лампы Эдисона, это стало началом новой эпохи. Электричество быстро перестало быть экспериментом и превратилось в основу повседневной жизни. Тогда это был символ прогресса и веры, что наука и техника навсегда избавят человечество от элементарных бытовых проблем - темноты, холода, зависимости от капризов природы.

Свет и отопление в домах - все это постепенно сформировало стандарт, который воспринимался как неотъемлемая часть современности. Европа, где индустриальная революция изменила уклад жизни, одной из первых привыкла к мысли, что базовые удобства доступны всегда и везде.

С тех пор прошло полтора столетия. Сегодня мы говорим об искусственном интеллекте, автономных системах, квантовых технологиях, но парадокс заключается в том, что в 2026 году Старый Свет столкнулся с проблемами, которые казались давно решенными. Считавшиеся гарантированным электричество и тепло в каждом доме внезапно оказались под вопросом, и теперь Европе приходится просто мечтать о пресловутой стабильности.

Зима 2025-2026 года стала для ЕС серьезным испытанием. Морозы пришли раньше обычного и оказались сильнее прогнозов. Уже в конце декабря-начале января Европу накрыл арктический фронт, температура опустилась значительно ниже нуля. Во многих регионах суровые погодные условия превратили привычную мягкую европейскую зиму в затяжной стресс-тест для инфраструктуры. Вдобавок Европу настигла серия циклонов.

Шторм "Горетти" выделился особенно и стал кульминацией этой цепочки. Он принес самые масштабные снегопады и гололед, парализовал работу ключевых аэропортов и железнодорожных узлов. В итоге шторм запомнится европейцам как символ той русской зимы, к которой те оказались не готовы. Стихия невольно обнажила реальные европейские проблемы.

Неожиданно холодная зима поставила континент на грань энергетического коллапса. Морозы ударили по Германии, Австрии, Швейцарии, Чехии, Словакии и Польше, поэтому Старый Свет в ускоренном режиме начал сжигать накопленные к сезону резервы.

Факт С начала отопительного периода в ЕС объем заполненности подземных хранилищ опустился до менее чем 40 %.

Это оказалось на порядок ниже, чем было год назад. Хуже всего дела обстоят в Нидерландах, где запасы просели до районов исторических минимумов - около 20 %.

"Согласно статье Biznes Interia, 28 января уровень заполненности газовых хранилищах в Польше составляет 68 %. Это высокий показатель по сравнению с другими странами ЕС, но в реальных объемах это покрывает только около 11,5 % годового потребления, а учитывая морозы и рост потребления, то запасов может не хватить даже на месяц", - пояснил глава партии "Фронт" (Польша) Кшиштоф Толвински.

И климат лишь стал катализатором кризиса, который созрел задолго до нынешних морозов. Он напрямую связан с политическими решениями в стане Евросоюза. Брюссель взял курс на ускоренный отказ от российских энергоресурсов, хотя до 2022 года около 40 % импортируемого ЕС газа шло именно из России. Одновременно энергокризис сформировали взлет мировых цен на ресурсы, выход из энергокольца БРЭЛЛ и жесткая "зеленая" повестка, что в совокупности привело к хронической уязвимости европейской энергосистемы.

Итак, рассмотрим европейские ошибки по порядку. За последние годы Брюссель выстроил целую идеологию вокруг якобы независимости от российских ресурсов, переведя энергосферу из прагматической в поле геополитического и ценностного противостояния. Евросоюз официально утвердил курс на полный отказ от нефти и газа из России к 2027 году, закрепив это в документах и планах по поэтапному сворачиванию импорта, при этом в официальной риторике почти не звучит очевидная деталь - десятилетиями энергетика Европы опиралась именно на долгосрочные контракты с российскими поставщиками, а ключевая инфраструктура была выстроена и загружена под эти потоки.

Конечно, не все внутри Евросоюза готовы безоговорочно принять такой разворот. Венгрия и Словакия открыто оспаривают это решение, ведь энергетическая политика должна оставаться национальной компетенцией. Каждая страна имеет право сама определять своих партнеров. Будапешт первым открыто перешел в юридическое наступление. Иск в Европейский суд уже подан. Вслед за Венгрией аналогичные меры планирует принять и Братислава.

Это то, что я бы назвал завершением энергетического самоубийства ЕС. Мы все дорого заплатим за глупое идеологическое решение. Роберт Фицо, премьер-министр Словакии

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал крайне вредным решение отказаться от поставок российского газа и нефти. "Венгрия, не имеющая выхода к морю, система снабжения которой определяется инфраструктурой, окажется в очень опасной и уязвимой ситуации из-за постепенного прекращения поставок", - добавил он.

Кстати, несмотря на громкие заявления, Европа продолжает закупать российский газ, пусть и в меньших объемах, исподтишка, но факт остается фактом - полностью отказаться от российских энергоресурсов пока невозможно. И это еще один показатель глубокого разрыва между политическими заявлениями и реальностью. В январе, когда морозы достигли пика, поставки из России выросли, потому что просто физически заместить эти объемы странам ЕС было нечем. Параллельно с санкционной повесткой в ЕС действуют жесткие экологические нормы, которые десятилетиями подталкивали страны к закрытию угольных электростанций, ограничению газовой генерации и отказу от мирного атома.

В той же Германии, где атомная энергетика еще недавно обеспечивала значительную часть стабильной базовой генерации, все АЭС были поэтапно выведены из эксплуатации. На смену им пришел набор альтернативных источников энергии. Берлин рассчитывал, что возобновляемые источники и импортный газ смогут компенсировать выпадающие мощности, но расчет оказался слишком оптимистичным - доля возобновляемых источников составляет лишь половину от всего объема потребляемой электроэнергии. Проблема в том, что ветер имеет свойство стихать, а зимнее солнце садится слишком рано, и в морозную ночь именно эти альтернативные источники оказываются бессильными, без мощной заранее подготовленной инфраструктуры резервирования и накопления. Как следствие, Германия, недавно считавшая себя образцом энергетической модернизации, оказалась в упадническом положении. После закрытия АЭС страна стала зависеть от импорта газа в масштабах, которые раньше казались невозможными.

В 2025 году Германия увеличила закупки американского СПГ на 60 %, и доля США в ее импорте достигла 96 %, но такие объемы не обеспечили стабильности.

В январе Берлин вынужден был просить помощи у стран Персидского залива, чтобы компенсировать перебои в электроснабжении. Это государство, которое десятилетиями считалось промышленным сердцем Европы.

"Это худший и самый дорогой вид энергии. Европа разрушает себя этими глупыми ветряными установками, которые устанавливает повсюду в своих прекрасных уголках, в самых великолепных ландшафтах. Европа должна поумнеть. Она разрушает себя эмиграцией и энергетикой. Она стала неузнаваемой", - заявил президент США Дональд Трамп.

Европейские страны оказались заложниками собственных решений. Когда пришло осознание своих ошибок, все чаще стали звучать голоса о необходимости пересмотра подходов. К примеру, французский Сенат проголосовал за разрешение разведки газа на заморских территориях, а ведь Париж первым запретил выдачу новых лицензий на разведку нефти и газа в 2017 году, сделав упор на альтернативную энергию.

Греция, где экологическая повестка долгие годы доминировала в политике, объявила о планах бурения новой нефтяной скважины.

Италия рассматривает аналогичные проекты. Решения не вписываются в прежнюю риторику, но отражают реальность - без базовой генерации и собственных ресурсов энергетическая безопасность превращается в иллюзию.

Максим Чирков, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Госуниверситета управления (Россия):

"Причиной ситуации, в которую попали европейские страны, являются чрезмерное увлечение "зелеными" технологиями, отказ от традиционных возможностей по получению энергии в широком смысле. И здесь энергетическая политика Союзного государства или, если взять конкретно Беларусь, гораздо более выигрышна".

Беларусь сделала ставку на мирный атом и получила предсказуемый стабильный источник энергии. За последние годы введены в эксплуатацию два энергоблока белорусской АЭС, ставшие опорой национальной электроэнергетики. За пятилетку, прошедшую с момента запуска, БелАЭС обеспечила полную энергетическую безопасность страны, и теперь 100 % населения имеет доступ к электроэнергии. В рейтинге стран Европы с самой низкой ценой на электричество Беларусь занимает третье место. Комфортность проживания людей повышается и за счет строительства электродомов.

С 2021 года возведено более 2 млн кв. м такого жилья. Эксплуатируется около 45 тыс. электромобилей и насчитывается почти 1,9 тыс. зарядных станций. БелАЭС обеспечивает страну электроэнергией даже в периоды пиковых нагрузок, когда в соседних государствах фиксируются перебои и скачки цен.

В европейском дискурсе атом пытаются подать как устаревшую или опасную технологию, но пример Беларуси доказывает обратное. БелАЭС построена с учетом современных требований безопасности и международной экспертизы. В мире все чаще говорят о ренессансе атома.

"Сегодня в мире эксплуатируется 416 ядерных реакторов. Еще 63 находятся на этапе строительства. Все строят, кто может. По прогнозам МАГАТЭ, общая мощность АЭС в мире в ближайшие 25 лет увеличится более чем в два раза. При нашей жизни, дай бог, в два раза увеличится. А доля атомной генерации в мировом производстве электроэнергии вырастет до 12 %. Но еще вчера многие западные политики пытались сделать ставку исключительно на возобновляемую энергетику. Сегодня там уже рассказывают о преимуществах сооружения АЭС, даже термин новый появился - ренессанс атомной индустрии", - отметил Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании в ноябре 2025 года.

Белорусская модель с идеей мирного атома опирается на комбинацию собственной генерации, долгосрочных контрактов и осторожной интеграции возобновляемых источников, а не на резкие политические развороты и санкции. Именно поэтому средний размер коммунальных платежей в перерасчете на евро заметно ниже, чем у многих соседей в ЕС. А у них как раз именно на фоне бешеных цен на электроэнергию растет и социальное напряжение, особенно в странах Балтии. Тут счета за коммунальные услуги стали одной из главных тем общественных обсуждений. Стоимость электроэнергии для населения выросла на 80-110 %.

Провал с БРЭЛЛ, ударили морозы, ветряки замерзли, а экспорт из Финляндии и Польши сократился. В итоге получился коммунальный апокалипсис. Внесло свою лепту, конечно, и очередное решение балтийских властей с заботой о своих гражданах. Они фактически ликвидировали льготы, и с 2026 года отменена льготная ставка НДС на отопление в размере около 9 %. Коммунальным услугам вновь начали применять полную ставку, равную 21 %. В результате цены взлетели в разы, а люди вынуждены брать кредиты, чтобы элементарно выжить.

Однако рост цен - это лишь следствие более глубоких процессов. Одним из ключевых факторов стал выход стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ в 2025-м, которая десятилетиями обеспечивала устойчивую работу сетей России, Беларуси, Литвы, Латвии и Эстонии. БРЭЛЛ позволял сглаживать пики потребления, компенсировать аварии и обеспечивать резервные мощности. Но под влиянием своей политической повестки Вильнюс, Рига и Таллин пошли на ускоренную десинхронизацию и сделали это в момент, когда собственные мощности еще не были готовы, а альтернативные источники оставались нестабильными. По сути, регион сломал старую систему до того, как выстроить новую.

Гитанас Науседа, глава литовского режима:

"Отключение системы БРЭЛЛ советского типа, на мой взгляд, стал последним элементом нашей зависимости от российской или белорусской энергетической системы. Литва многое сделала за последние 30 лет, чтобы отключиться и стать независимой".

Впоследствии проявились в первый же полноценный зимний сезон вне БРЭЛЛ. Единственное подземное газовое хранилище региона, Инчукалнс, к концу января оказалось заполнено менее чем на 30 %, причем газа было отобрано больше, чем закачано перед зимой.

Суть происходящего сводится к простому выводу - нынешний энергетический кризис в Европе не стихийная катастрофа, а прямое следствие недальновидной идеологизированной политики властей. Стремление любой ценой продемонстрировать отрыв от России и Беларуси и форсировать декарбонизацию без трезвых расчетов ударило по базовым вещам - лишила людей света, тепла и доступности коммунальных услуг. Ту же Прибалтику поспешный выход из БРЭЛЛ и ставка на дорогой импорт сделали одну из самых уязвимых зон Европы, буквально задворком с истощенным газохранилищем, завышенными тарифами, критической зависимостью от погоды и внешних поставщиков. Если Европа действительно хочет сохранить статус развитого региона с высоким качеством жизни, придется сменить оголтелые геополитические жесты продуманной энергетической стратегии. Впрочем, возможно ли это там, где о человеке вспоминают в последнюю очередь?