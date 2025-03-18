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Эпидемия высокоинфекционной чесотки охватывает Великобританию
Великобританию охватывает эпидемия высокоинфекционной чесотки, возбудитель которой проявляет устойчивость к лекарствам, сообщает РИА Новости со ссылкой на британский таблоид Daily Mail.
"Число сообщений о чесотке резко возросло в последние месяцы, инфицированные пациенты не реагируют на обычное лечение, что создает дополнительные возможности для распространения клещей", - говорится в публикации.
По данным издания, в октябре прошлого года Британская ассоциация дерматологов предупредила о необычно большом количестве случаев госпитализации - примерно 200 тысяч пациентов, что в три раза превышает средний показатель за пять лет.
Чесотка - заразное кожное заболевание, вызываемое чесоточными клещами (зуднями), которые роют ходы в коже хозяина, где и размножаются, при этом они питаются кровью носителя. Эти клещи могут поражать любые участки кожи, но чаще всего встречаются на тыльной поверхности кистей, в межпальцевых пространствах, подмышечных впадинах или промежности