Эпидемия высокоинфекционной чесотки охватывает Великобританию

Великобританию охватывает эпидемия высокоинфекционной чесотки, возбудитель которой проявляет устойчивость к лекарствам, сообщает РИА Новости со ссылкой на британский таблоид Daily Mail.

"Число сообщений о чесотке резко возросло в последние месяцы, инфицированные пациенты не реагируют на обычное лечение, что создает дополнительные возможности для распространения клещей", - говорится в публикации.

По данным издания, в октябре прошлого года Британская ассоциация дерматологов предупредила о необычно большом количестве случаев госпитализации - примерно 200 тысяч пациентов, что в три раза превышает средний показатель за пять лет.