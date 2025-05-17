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Эрдоган заявил об обнаружении в Черном море месторождения газа оценочной стоимостью 30 млрд долларов
Эрдоган заявил об обнаружении в Черном море месторождения газа оценочной стоимостью 30 млрд долларовnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dfee52dd-50f6-43ac-82e4-ed5660f87c0a/conversions/57c69709-1a6f-4f90-86de-17f408a9fd4a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dfee52dd-50f6-43ac-82e4-ed5660f87c0a/conversions/57c69709-1a6f-4f90-86de-17f408a9fd4a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dfee52dd-50f6-43ac-82e4-ed5660f87c0a/conversions/57c69709-1a6f-4f90-86de-17f408a9fd4a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dfee52dd-50f6-43ac-82e4-ed5660f87c0a/conversions/57c69709-1a6f-4f90-86de-17f408a9fd4a-xl-___webp_1920.webp 1920w
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил об обнаружении крупного месторождения газа в Черном море, содержащего топливо оценочной стоимостью $30 млрд, сообщает ТАСС.
"Обнаружено новое газовое месторождение в Черном море на скважине "Гектепе-3". Объем - 75 млрд кубометров, экономическая ценность - 30 млрд долларов. Это месторождение сможет обеспечивать наши домохозяйства газом в течение примерно трех с половиной лет", - написал президент Турции в Х.
Реджеп Эрдоган также сообщил, что с момента начала изысканий на шельфе Турции "проведено 11 буровых работ в Средиземном море и 38 - в Черном море". "Работы на скважине "Гектепе-3" начались 27 марта и были завершены вчера на глубине 3,5 тыс. м", - добавил он.
Фото ТАСС