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Эрдоган заявил об обнаружении в Черном море месторождения газа оценочной стоимостью 30 млрд долларов

Эрдоган заявил об обнаружении в Черном море месторождения газа оценочной стоимостью 30 млрд долларов

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил об обнаружении крупного месторождения газа в Черном море, содержащего топливо оценочной стоимостью $30 млрд, сообщает ТАСС.

"Обнаружено новое газовое месторождение в Черном море на скважине "Гектепе-3". Объем - 75 млрд кубометров, экономическая ценность - 30 млрд долларов. Это месторождение сможет обеспечивать наши домохозяйства газом в течение примерно трех с половиной лет", - написал президент Турции в Х.

Реджеп Эрдоган также сообщил, что с момента начала изысканий на шельфе Турции "проведено 11 буровых работ в Средиземном море и 38 - в Черном море". "Работы на скважине "Гектепе-3" начались 27 марта и были завершены вчера на глубине 3,5 тыс. м", - добавил он.

Фото ТАСС

Турция