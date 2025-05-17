Эрдоган заявил об обнаружении в Черном море месторождения газа оценочной стоимостью 30 млрд долларов

"Обнаружено новое газовое месторождение в Черном море на скважине "Гектепе-3". Объем - 75 млрд кубометров, экономическая ценность - 30 млрд долларов. Это месторождение сможет обеспечивать наши домохозяйства газом в течение примерно трех с половиной лет", - написал президент Турции в Х.

Реджеп Эрдоган также сообщил, что с момента начала изысканий на шельфе Турции "проведено 11 буровых работ в Средиземном море и 38 - в Черном море". "Работы на скважине "Гектепе-3" начались 27 марта и были завершены вчера на глубине 3,5 тыс. м", - добавил он.