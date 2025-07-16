3.74 BYN
2.93 BYN
3.43 BYN
ЕС готов выделить Киеву 100 млрд евро до 2034 года
Автор:Редакция news.by
ЕС готов выделить Украине на протяжении ближайших 10 лет не менее 100 млрд евро - именно такая сумма предусмотрена в проекте бюджета организации, подготовленном Еврокомиссией.
Учитывая, что совокупный объем средств, которые планируется израсходовать на общеевропейские нужды, составляет - 1 трлн 700 млрд, это означает, что Киев получит более 5 процентов данной суммы. Разумеется, речь идет не о выделении дополнительно собранных денег, но о перераспределении имеющихся: следовательно, придется производить урезание трат по иным статьям расходов.
Предполагается, что сокращены будут расходы на поддержку европейских аграриев и на региональное развитие - именно за их счет и будет помощь Украине.