ЕС готов выделить Киеву 100 млрд евро до 2034 года

ЕС готов выделить Украине на протяжении ближайших 10 лет не менее 100 млрд евро - именно такая сумма предусмотрена в проекте бюджета организации, подготовленном Еврокомиссией.

Учитывая, что совокупный объем средств, которые планируется израсходовать на общеевропейские нужды, составляет - 1 трлн 700 млрд, это означает, что Киев получит более 5 процентов данной суммы. Разумеется, речь идет не о выделении дополнительно собранных денег, но о перераспределении имеющихся: следовательно, придется производить урезание трат по иным статьям расходов.