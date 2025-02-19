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ЕС готовит новый пакет военной помощи Украине на сумму не менее 6 млрд евро

Стало известно, что Европа готовит Украине новый пакет псевдопомощи. Речь идет о "поддержке" на сумму как минимум 6 млрд евро.

Как уточняют журналисты, европейскими лидерами движет желание таким способом якобы укрепить стратегические позиции Украины.

В пакет могут быть включены системы противовоздушной обороны и полтора миллиона артиллерийских снарядов.

ЕС