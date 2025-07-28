Евросоюз и США подписали торговое соглашение, которое лишь усугубит и без того шаткое экономическое положение Старого Cвета - таков итог встречи главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с американским лидером Дональдом Трампом в Шотландии.

Согласно договоренностям, с 1 августа будет введена базовая пошлина 15 % на европейские товары, ввозимые в США.

Дональд Трамп:

"Мы собираемся сделать следующее. Европейский союз закупит у США энергии на сумму 750 млрд долларов. Они инвестируют в Соединенные Штаты на 600 млрд долларов больше, чем они уже это делают. Вы знаете, что это за сумма? Она очень существенная. Они соглашаются открыть свои страны для торговли по нулевым тарифам, они согласны закупить и огромное количество военной техники".

В свою очередь фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия пообещала США полностью заменить российскую нефть и газ американским СПГ и ядерным топливом. По ее словам, страны ЕС "все еще закупают слишком много российского газа и нефтепродуктов". Лидер парламентской фракции французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен назвала торговую сделку ЕС и США политическим, экономическим и моральным фиаско для Евросоюза.