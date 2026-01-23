3.74 BYN
ЕС начнет закупать вооружение, технику и ледоколы для боевых действий в Арктике
Автор:Редакция news.by
Евроcоюз тотально вооружается. Он начнет закупать вооружение и технику, включая ледоколы, для боевых действий в Арктике. Об этом заявила глава Еврокомиссии фон дер Ляйен.
Она отметила, что до нынешнего момента ЕС недостаточно инвестировал в Арктику и ее безопасность, поэтому настало время активизироваться в этом направлении.
19 января фон дер Ляйен обсудила вопросы по Гренландии с генсеком НАТО, президентом Франции, премьером Британии, канцлером Германии и премьер-министром Италии. Итогом встречи стало заявление о том, что ЕС намерен всегда защищать свои стратегические и экономические интересы.