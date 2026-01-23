ЕС начнет закупать вооружение, технику и ледоколы для боевых действий в Арктике

Евроcоюз тотально вооружается. Он начнет закупать вооружение и технику, включая ледоколы, для боевых действий в Арктике. Об этом заявила глава Еврокомиссии фон дер Ляйен.

Она отметила, что до нынешнего момента ЕС недостаточно инвестировал в Арктику и ее безопасность, поэтому настало время активизироваться в этом направлении.