ЕС начнет закупать вооружение, технику и ледоколы для боевых действий в Арктике

Евроcоюз тотально вооружается. Он начнет закупать вооружение и технику, включая ледоколы, для боевых действий в Арктике. Об этом заявила глава Еврокомиссии фон дер Ляйен.

Она отметила, что до нынешнего момента ЕС недостаточно инвестировал в Арктику и ее безопасность, поэтому настало время активизироваться в этом направлении.

19 января фон дер Ляйен обсудила вопросы по Гренландии с генсеком НАТО, президентом Франции, премьером Британии, канцлером Германии и премьер-министром Италии. Итогом встречи стало заявление о том, что ЕС намерен всегда защищать свои стратегические и экономические интересы.

