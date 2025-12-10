ЕС надеется решить вопрос с хищением российских активов - Россия готовит ответ

Евросоюз, похоже, ищет способы как затянуть конфликт и готов аж продлить втрое время своего саммита в надежде решить вопрос хищения российских активов. Речь о мероприятии, запланированном на 18 декабря. И растянуть его на 3 дня могут, "если это потребуется для решения вопроса об изъятии заблокированных активов России для финансовой поддержки Украины".

Но план Брюсселя сталкивается с серьезным сопротивлением, прежде всего со стороны Бельгии, где хранятся эти активы. Европейские страны хотят конфисковать замороженные активы России, поскольку у них не остается других источников финансирования Киева в конфликте с Россией. У Москвы уже готов ответ.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

"Мы не собираемся воевать с Европой, у нас и мыслей таких нет, но к любым враждебным шагам, включая размещение на Украине европейских воинских контингентов и экспроприацию российских активов, мы будем на это отвечать, и к этому ответу мы уже готовы".