3.78 BYN
2.88 BYN
3.35 BYN
ЕС намерен создать лагеря для беженцев за пределами объединения
Автор:Редакция news.by
Миграционная политика ЕС значительно ужесточится - министры внутренних дел стран Евросоюза на встрече в Брюсселе одобрили ряд соответствующих инициатив, информирует France24.
Ключевая из них: создание специальных "возвратных хабов" за пределами объединения, куда будут направлять мигрантов, которым отказали в убежище.
Также план предусматривает ускорение процедур депортации и возможность возвращения людей не только в страны происхождения, но и в государства, признанные "безопасными".
Несмотря на то, что решение принято, за проголосовали не все члены ЕС - сомнения выразили, например, Франция и Испания.