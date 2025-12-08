ЕС намерен создать лагеря для беженцев за пределами объединения

Миграционная политика ЕС значительно ужесточится - министры внутренних дел стран Евросоюза на встрече в Брюсселе одобрили ряд соответствующих инициатив, информирует France24.

Ключевая из них: создание специальных "возвратных хабов" за пределами объединения, куда будут направлять мигрантов, которым отказали в убежище.

Также план предусматривает ускорение процедур депортации и возможность возвращения людей не только в страны происхождения, но и в государства, признанные "безопасными".