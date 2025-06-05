ЕС направит 335 млрд евро из фонда борьбы с COVID-19 на оборонные расходы

Евросоюз разрешил странам сообщества перенаправить средства, выделенные для преодоления последствий пандемии коронавируса, на оборонные расходы. Речь о сумме в 335 млрд евро из Фонда восстановления и повышения устойчивости, созданного для преодоления последствий пандемии COVID-19.

Как сообщила газета Politico, Еврокомиссия установила крайний срок до августа 2026 года для реализации этой программы. Лишь выполнив ряд требований и целей, страны могут претендовать на доступ к средствам из фонда.