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ЕС направит 335 млрд евро из фонда борьбы с COVID-19 на оборонные расходы
Евросоюз разрешил странам сообщества перенаправить средства, выделенные для преодоления последствий пандемии коронавируса, на оборонные расходы. Речь о сумме в 335 млрд евро из Фонда восстановления и повышения устойчивости, созданного для преодоления последствий пандемии COVID-19.
Как сообщила газета Politico, Еврокомиссия установила крайний срок до августа 2026 года для реализации этой программы. Лишь выполнив ряд требований и целей, страны могут претендовать на доступ к средствам из фонда.
Изначально, еще в 2021 году, деньги из этого фонда хотели направить на климатические программы и цифровые технологии. Однако с тех пор, отмечает газета, приоритеты ЕС резко изменились.