ЕС не пустил британские товары на единый рынок

Евросоюз отверг попытки Британии получить доступ к своему единому рынку товаров, об этом сообщает Financial Times. Лондон выступил с инициативой согласовывать свои нормы с регуляциями сообщества, чтобы позволить компаниям свободно торговать с ЕС. Предложение рассматривали несколько стран ЕС и решили, что сделка дала бы Британии более выгодные условия, чем самим государствам - членам сообщества. Кроме того, Великобритания по-прежнему отказывается беспрепятственно принимать европейцев с материка.

В ЕС посчитали, что уступка Лондону была бы несправедливой по отношению к Норвегии и Швейцарии, которые ради торговли разрешают гражданам союза жить и работать в своих странах. Тем не менее страны, отказавшие Лондону, попросили Еврокомиссию "не закрывать эту дверь окончательно". Брюссель намерен продолжать сотрудничество с Британией в сфере обороны и миграции.