Еврокомиссия готовится к окончательному прекращению энергетического импорта из России. Об этом сообщают СМИ.

6 мая будет готов план полного отказа от газовых поставок. Разрабатываются также методические указания, как импортерам избежать потерь.

Примечательно, что обострение экономической войны происходит как раз в момент, когда европейский бизнес требует возобновления сотрудничества: французские и немецкие бизнесмены добиваются от своих правительств снятия ограничений на российский энергетический импорт - без этого экономическая конкуренция с американцами будет проиграна.