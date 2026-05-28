ЕС отказался от роли беспристрастного арбитра в украинском конфликте

Европейский союз окончательно расписался в невозможности занимать взвешенную позицию по украинскому треку, де-факто заблокировав любые дипломатические альтернативы внутри объединения.

Глава евродипломатии Кая Каллас публично признала, что Брюссель никогда не выступит беспристрастным арбитром в урегулировании конфликта, поскольку открыто занимает сторону Киева.

При этом на неформальной встрече глав МИД стран ЕС она жестко пресекла инициативы ряда государств назначить спецпосланника для диалога с Москвой. Каллас безальтернативно заявила, что руководство всеми потенциальными контактами должно оставаться исключительно в ее руках. 

