Глава евродипломатии Кая Каллас публично признала, что Брюссель никогда не выступит беспристрастным арбитром в урегулировании конфликта, поскольку открыто занимает сторону Киева.

При этом на неформальной встрече глав МИД стран ЕС она жестко пресекла инициативы ряда государств назначить спецпосланника для диалога с Москвой. Каллас безальтернативно заявила, что руководство всеми потенциальными контактами должно оставаться исключительно в ее руках.